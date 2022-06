El ex entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, el mismo que le dio la confianza a Cristóbal Campos con 20 años para debut en Copa Libertadores con el cuadro azul, asegura que el novel arquero tiene todas las capacidades para convertirse en el 1 de la U.

La posible partida de Hernán Galíndez de Universidad de Chile abre una interrogante respecto a si es lógico traer otro arquero para que compita con Cristóbal Campos, o dejar al joven portero junto a Pedro Garrido, otra promesa del club laico.

El 25 de los azules debutó en el arco de la U en el partido de vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores 2020 donde los universitarios visitaron a Inter de Porto Alegre en Brasil, algo que recuerda como si fuera hoy, Hernán Caputto, que en conversación con Bolavip confiesa por qué se decidió por Campos.

"Más allá de debutar o no, que eso es circunstancial, lo importante es la confianza que uno irradia y él ya lo había demostrado el 2019, lo conocía de la selección. Decidimos que se quedara como segundo arquero esa temporada y ante Inter de Porto Alegre, Fernando de Paul tuvo un problema, no forzamos nada de Fernando, no era la idea y decidimos que jugara Cristóbal por sobre Espinoza principalmente por sus capacidades y aptitudes", afirma el hoy DT de la sub 17 de la selección chilena.

Caputto hace énfasis en que siempre ha confiando en las condiciones de Cristóbal Campos y que todo depende de él respecto a su promisorio futuro.

Hernán Caputto siempre confío en las capacidades de Cristóbal Campos (Agencia Uno)

"Compartíamos que tiene todas las capacidades para ser arquero de Universidad de Chile y por eso jugó, tiene personalidad y carácter como buscamos a los jugadores de equipo grande y de selección. Uno ve por las capacidades", asegura.

Sobre la titularidad de Campos actualmente en la U, Hernán Caputto no esconde sus sentimientos "Me alegra mucho que pueda jugar y despuñes son determinaciones de los entrenadores en cada momento, le deseo lo mejor porque es un gran arquero", cerró.