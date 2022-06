La Universidad de Chile volverá hoy día a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul con el uruguayo Diego López al mando, quien intentará enrielar el rumbo y sacar al equipo de los últimos lugares del Campeonato Nacional.

Actualmente, el Romántico Viajero marcha en la undécima posición del fútbol chileno a tan solo cuatro unidades de los puestos de Copa Sudamericana, uno de los objetivos del elenco universitario para la segunda parte del torneo.

El experimentado guardameta de la U, Hernán Galíndez, se tomó un momento desde Estados Unidos para conversar con El Mercurio acerca de la actualidad del elenco azul y su primer semestre en el club.

"Estoy tranquilo con mi nivel. Sé que he tenido buenos partidos en la U, también he cometido algún error, pero la verdad es que eso no me quita ni me da confianza. Tengo muchos partidos en Primera y entiendo que acertar y errar es parte de esto. Estoy con mucha confianza, cómodo y me siento muy respaldado. Sentirme querido para mí es muy importante. Este es un club muy grande y, la verdad, no sabía lo grande que era cuando llegué, me sorprendió su magnitud", aseguró el selecionado ecuatoriano.

A pesar del mal momento, el ecuatoriano ha sido una de las figuras de la U | Foto: Agencia Uno

Agregando que "a principio de año nos propusimos salir campeones, todavía queda una rueda entera y a pesar de lo irregulares que fuimos, el torneo es bastante bondadoso y nos encuentra a cuatro puntos de la Copa Sudamericana. Tenemos que mejorar en esta segunda parte del año, así los objetivos estarán un poco más cercanos".

"Quedan muchísimos puntos en juego y mejorando se puede pretender un objetivo grande. Por lo que es esta institución, por supuesto que uno siente que debe estar ahí", sentenció.