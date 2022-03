Hernán Galíndez realiza una autocrítica en la U: "No estoy contento con mis números, me han hecho once goles y son muchísimos"

Hernán Galíndez llegó esta temporada a la Universidad de Chile proveniente de la Universidad Católica de Ecuador, club donde conoció y compartió camarín con el actual estratega colombiano Santiago Escobar, el cual confió en él para venir a Chile.

El guardameta de la Selección de Ecuador no lo está pasando para nada bien en el Romántico Viajero y ha recibido 11 goles en contra en 5 partidos posibles, algo que no tiene para nada contentos a los hinchas azules.

Fue el propio Galíndez, quien en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul realizó una autocrítica sobre su momento personal.

"Por supuesto que no estoy contento con mis números o con los defensivos, once goles son muchísimos en contra, lamentablemente es lo que he podido hacer", partió diciendo Galíndez.

Además, remarcó que "no creo haber estado del todo mal, pero hay mucho que corregir. Estadísticamente me comentan que soy de los arqueros que más atajan, algo que no me sirve para nada y no me llena, pues tengo muchos goles en contra y no es bueno recibir esa cantidad"

"Trabajo para corregir, veo video, veo las cosas buenas y malas que hago, es un trabajo que tratamos de hacerlo urgentemente", agregó.

Finalmente, tuvo palabras para los goles recibidos en el Superclásico ante Colo Colo y sentenció que "esos dos primeros goles fueron de manera un poco fortuita y estamos en un punto en el cual tenemos que hacer las cosas mucho mejor, no podemos seguir dando esta imagen y tenemos que revertir esta situación lo antes posible"