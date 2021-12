El ídolo azul cree que hay cinco futbolistas llamados a líderar en la cancha al plantel y considera que Cristián Romero no puede ayudar mucho.

Universidad de Chile se jugará la permanencia en Primera División este domingo a las 18:00 en el partido ante Unión La Calera en el Estadio El Teniente de Rancagua. Johnny Herrera delega la responsabilidad de llevar el peso del encuentro en cinco futbolistas. "Creo que el equipo tiene jugadores que puedan sacar la cara, la pachorra. Osvaldo está capacitado, Cachila Arias, Larrivey, Gonzalo Espinoza, cuando se dedica a jugar y hacer lo que sabe, está capacitado. Los otros, de atrás", dijo el Samurái Azul en conversación con La Tercera.

El golero además se mostró en desacuerdo con las palabras de Yonathan Andía, quien dijo que el compromiso ante Cobresal no era de vida o muerte: "No concibo las declaraciones que hizo el otro día, pero da lo mismo porque está llegando al club y no conoce la fibra misma de esta institución. La U se está jugando en cada partido la final del mundo. Muchas veces equipos como la U tiene que tener la relevancia que se merece, impregnar a los jugadores con eso".

Herrera mencionó algunos de los factores de la mala campaña del conjunto azul: "Tienen que saber todo lo que es la gente de la U, el cómo jugar en la U, la forma en la que se fue exitosa. Hay tantas líneas que seguir y que no se hicieron, que te llevan a estar al lugar de ahora. Estos dos últimos partidos los he visto con un poco más de alma, pero antes había problemas con temas de contrato, de entrenador. Hoy dirige el interino del interino. El partido más importante del club lo llevar adelante el interino del interino. Hay decisiones que uno no entiende, no comparte".

El ídolo de la Universidad de Chile tiene fe en la salvación, pero no en el actual estratega: "Creo que se salva, pero no lo va a salvar el interino del interino. Con todo el respeto a Romero, que no es culpa suya estar ahí. A la U lo salvan cinco jugadores de experiencia que han jugado cosas importantes, que tienen que sacar a relucir su experiencia ahora más que nunca. Cuando el club los necesita, cuando la gente los necesita".

Herrera aseguró que los jugadores en esta instancia tendrán más responsabilidad que el entrenador: "A Osvaldo el medio lo ha tratado mal, a Espinoza igual, Arias viene llegando pero también se le ha tratado mal. De Paul no va a jugar, pero Campos tiene que sacar el pecho a más no poder. Son ellos los que tienen que sacar esto adelante. Nada en contra de Romero, pero el interino del interino no puede ayudar mucho. Muchas veces, por experiencia, por cosas que viví, el jugador es más importante en estas instancias que el técnico", finalizó.