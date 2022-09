A casi seis meses de la partida de Leonel Sánchez, siguen las demostraciones de cariño de los hinchas y se lo hacen sentir en donde descansan sus restos, en el conocido Mausoleo de los históricos de la selección del '62. Sin embargo, la hija del ex goleador implora que los aficionados no peguen stickers en el vidrio y que puedan cuidar la reconocida tumba.

Hija de Leonel Sánchez suplica a hinchas que entren en razón y cuiden el mausoleo de los históricos de la selección del '62: "No peguen stickers en el vidrio"

Leonel Sánchez partió el el sábado dos de abril de 2022. Una multitudinaria despedida le brindaron no solo los hinchas de Universidad de Chile, si no del fútbol chileno que se extendió por tres días.

Actualmente, los restos del ex goleador azul descansan en el Mausoleo dedicado a los históricos de la selección chilena de 1962 que consiguió el tercer lugar en la Copa del Mundo disputada en nuestro país y que se encuentra ubicada en el Cementerio General.

Y las demostraciones de cariño no han cesado, como a su vez, la familia del "11" acuden con mucha frecuencia al campo santo y han sido testigos del fervor de los aficionados, sobre todo de la U por la leyenda de Leonel.

Pero ese cariño ha ido un poco más allá y una de las formas que en la actualidad se manifiesta en la preponderencia de grupos de fanáticos es con stickers que pegan en puertas, murallas y vehículos dando a conocer el equipo que siguen y el lugar de donde vienen. Son esos adhesivos que han generado cierta incomodidad en la familia de Sánchez. Su hija Katherine agradeció el aprecio, pero les hizo una particular petición a través de su Facebook.

"Quería pedirles un favor a los que vayan a ver a mi papá al mousoleo de los mundialistas del '62, que no peguen stickers en el vidrio por fa. Yo se el cariño que le tienen a mi papá y todo, pero los stickers los pueden tirar por debajo de la puerta y nosotros que vamos a verlos siempre se los colocamos adentro y si ven bien, adentro se darán cuenta que hay varios stickers pegados de muchos lados , yo siempre todo lo que dejan afuera lo colocó adentro nada lo saco o me lo llevo así que por fa no peguen los stickers en el vidrio aparte que cuesta sacarlo", rogó la hija.

Así fue el multitudinario adios a Leonel Sánchez (Archivo)

Katherine agregó que esta situación es compleja para ellos como familia que deben usar su tiempo en despegar estos elementos. "Encuentro injusto que el momento que voy a visitar a mi papá con mi mamá y mis hijos tengamos que estar tratando de sacar los stickers del vidrio, se los digo en buena onda. Colóquenlos debajo de la puerta y yo los pego, no tenemos problemas en hacerlo , mi amor es tán grande como el de ustedes .... La banda de los jugos, Talagante. Gracias... " cerró su hija.

El Mausoleo queda en el Cementerio General, para todos quienes deseen ir a ver a Leonel, como al resto de sus compañeros que tanta gloria le dieron a La Roja hace sesenta años.