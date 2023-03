Es una semana distinta, sobre todo para los aficionados de la Universidad de Chile y es diferente no tan solo porque se van a medir ante Colo Colo en una nueva edición del Superclásico del fútbol nacional, si no porque se presenta una nueva oportunidad de volver a festejar ante el tradicional rival, algo que en el Estadio Monumental no viven desde hace casi 22 años.

Pero, si bien se dice que los clásicos son partidos aparte o que no importa cómo llegue uno y otro a este enfrentamiento, de todas maneras no deja de ser un duelo de un total de 30 y que bajo ninguna circunstancia determina el objetivo final de ambas escuadras.

Y en esa línea por ejemplo estuvo Mariano Puyol, quién en diálogo con Bolavip Chile sostuvo que desde luego prefiere vencer a los albos y poder salir campeón. No obstante, luego señaló que el objetivo primario siempre debe ser salir campeón y mirar hacia abajo al resto de los equipos, incluído Colo Colo.

Ahora, fuimos a buscar la visión de aficionados de la U, de esos que son conocidos por desenvolverse en el mundo de las comunicaciones, televisión o el arte mismo y que siempre están al pendiente de lo que vaya a pasar con los estudiantiles.

Felipe Vidal: "Derrotar a Colo Colo sería una bonita cosa"

El panelista del Buenos Días a Todos, Felipe Vidal solo quiere que el equipo no pase grandes apremios. El comunicador ve difícil que la U algo pued aobtener este año y en base a eso, un triunfo ante los albos sería un gran bálsamo. "A mi siempre me interesó como hincha de la U, ganarle al Colo y a la Católica. Pero han sido años tan duros y terribles, que la verdad no me importa mucho ganar a esta altura. Lo único que me interesa es que el equipo no pase angustia, me transformé en un hincha conformista. Pero en base a la pregunta, vencer a Colo Colo, porque en el supuesto no vamos a salir campeones y si estoy en esa disyuntiva, ganarle al Colo sería una bonita cosa", dijo Vidal.

Carlos Zárate: "Al final lo que cuentan son las estrellitas"

El periodista de Canal 13, Carlos Zárate no tiene doble discusión y para él un título al final de la temporada, no tiene comparación con nada. "Yo creo que ese es como el dilema del huevo y la gallina. Los campeonatos no se los entregan a los que ganan clásicos y la estadística se hace por campeonato. Desde mi punto de vista, prefiero ser campeón. Los clásicos son partidos importantes, pero para mi no tienen el sabor de los campeonatos. Mi opinión no es popular y quizás muchos se vayan a enojar, pero al final lo que cuentan son las estrellitas, los clásicos no dan campeonatos", cerró el intgrante del departamento de prensa de Tele13.

El doctor Molina: "Ser campeón"

Para el reconocido geriatra de la televisión chilena y que se hizo conocido durante la época de la pandemia, doctor Juan Carlos Molina, mantuvo la línea de Zárate y solo atinó a decir un escueto, pero contundente "(prefiero) ser campeón".

Pese a que se ha jugado sin público azul, el doctor Molina ha desafiado a las autoridades con tal de apoyar a su querida U (Captura TNT Sports)

Rodrigo González: "Ganar en el Monumental"

Finalmente, el comediante Rodrigo González dio a conocer su postura, reconociendo que era una difícil consulta y si bien la contestó, se atrevió a dar un pálpito que si este domingo a la U le va bien en Macul, el fin de temporada podría ser muy auspicioso para los de corazón azul. "Pregunta difícil, difícil pregunta. Prefiero ganar en el Monumental, porque si ganamos en el Monumental vamos a salir campeones. Lo firmo", concluyó González.

Dadas a conocer las respuestas de estos hinchas famosos de la U, ¿Cuál es la postura de nuestros lectores que siguen al cuadro azul?