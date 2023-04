Histórico DT nacional pide que Lucas Assadi no salga nunca del once titular de la U y da a conocer el punto débil del equipo de Mauricio Pellegrino

Universidad de Chile consiguió una victoria importantísima en condición de visitante tras imponerse por 2-1 ante Everton de Viña del Mar, en la que los dirigidos por Mauricio Pellegrino sumaron tres puntos vitales, que lo posicionan hoy en día en la parte alta de la tabla de posiciones.

Ante lo que fue el triunfo de la U, el estratega Raúl Toro conversó en exclusiva con Bolavip Chile y desmenuzó lo que fue este gran resultado que cosecharon los ‘Azules’, en la que indicó que se vieron bien a lo largo del compromiso, pasando ciertas zozobras en la parte final del duelo tras el descuento de los locales.

“Bien la U hasta el 2-0, cuando empezaron los cambios la U se vino abajo, cedió el terreno, o empezó a tocar. Durante todo el primer tiempo y parte del segundo, salía jugando bien, tocaba bien, pero después es cuando se empiezan a poner nerviosos”, comenzó declarando Toro.

Siguiendo en su estudio, el DT reveló que el estratega de la U debió sacar de la cancha a Israel Poblete, de quien no vio un muy buen rendimiento dentro de este partido ante los ‘Ruleteros’.

Assadi fue nuevamente figura en la U | Foto: Photosport

“Me gustó hasta que empezó a hacer los cambios, yo creo que Poblete tenía que haber salido cuando estaban 2-0. Ahí se estaba jugando bien, tendría que haber salido, había perdido las últimas tres-cuatro pelotas y se veía cansado”, confesó.

Si bien la U ha mostrado un buen rendimiento en este inicio de temporada, para quien fuera DT de varios equipos nacionales, los dirigidos por Mauricio Pellegrino tienen una gran debilidad dentro su plantilla, en la que espera que dicho sector pueda mejorar a mitad de temporada con la apertura del mercado.

“Marcelo Morales no mejora, pierde muchas pelotas, revienta mucho, está solo con la pelota y tira para arriba. En el gol, cuando viene el centro, el empuja al ‘Sacha’ Sáez y lo dejó libre también. A la U le pena y le falta un lateral izquierdo bueno”, declaró a Bolavip Chile.

Finalmente, Toro alabó lo que fue el gran compromiso de Lucas Assadi, a quien no quiere ver fuera del equipo de la U y, además, le dejó una tarea al DT de los ‘Azules’ señalando que no ve a Cristián Palacios como un delantero contragolpeador, con el rol que ingresó en el duelo ante los ‘Ruleteros’.

“El Chorri Palacios yo no lo veo para jugar al contragolpe, Tiene que jugar Guerra y Fernández o meter a Osorio arriba libre, porque son rápidos. A Assadi no hay que sacarlo, Assadi en cualquier momento te hace lo que hizo en el gol, esos son jugadores que no hay que sacarlos a no ser que estén muy cansados o lesionados”, concluyó.