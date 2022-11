Histórico azul critica viajes para buscar técnicos a Argentina y comenta el candidateo de Hoyos al banco de la U

Un ex portero de la Universidad de Chile sostiene que los problemas de entrenadores en la U no se solucionan viajando a Argentina y a su vez, siente que Ángel Guillermo Hoyos no es lo que necesita el club hoy por hoy.