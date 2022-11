Histórico azul no se hace drama por el paso de Fernando de Paul a Colo Colo: "No ha traicionado a nadie, él pasó por la U, no se identificó con la U"

Fernando de Paul ya es jugador de Colo Colo y de hecho cumplió su primer entrenamiento pensando en lo que será el duelo de los albos ante el Betis por el triangular internacional que comenzó en Viña del Mar con el triunfo de River Plate ante el actual campeón del fútbol chileno.

En virtud del pasado del Tuto, los hinchas de la U no están muy contentos con la decisión del golero, pero en conversación con Bolavip, Horacio Rivas cree que no hay nada que reprocharle por su nula identificación con los azules.

"Yo creo que es una decisión muy personal, los tiempos han cambiado, las identidades no se reflejan y no quedan impregnados en los jugadores, lo de De Paul... Lamentablemente el paso por la U no lo impregnó, y él no le debe nada a la U, él tiene la posibilidad de seguir desarrollando su carrera, él no cae en el grupo de jugadores que están identificados con el club, él ahora va demostrar su valía en Colo Colo", afirmó.

Horacio Rivas cree que el Tuto de Paul no ha traicionado a nadie (Archivo)

Agregando que "él pasó por la U, no se identificó con la U y no lo hace merecedor de un comentario de que traicionó, él no ha traicionado nada, él ha sido un trabajador, es profesional. lo hizo en la U, lo hizo en Everton y ahora lo hará en Colo Colo, pero él no tiene una identidad con la U".

Carepato Rivas hace una comparación con otros jugadores que sí están en el corazón de Universidad de Chile. "No hay un apego, él no nació en el club o gente que ha llegado de afuera y que se han identificado como Sergio Vargas o Leo Rodríguez, que no nacieron acá, pero son del club, con De Paul no se cumple esto", cerró.