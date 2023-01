El criticado paso de Jeisson Vargas en Universidad de Chile llegó a su fin. Y es que según el medio El Ciudadano, el mediocampista de 26 años no seguirá en el Romántico Viajero y abandonará nuestro país para unirse a las filas del Al-Rayyan de Qatar, club que es dirigido por el chileno Nicolás Córdova.

El nivel mostrado por Vargas en el Centro Deportivo Azul no fue el esperado por los hinchas azules, quienes semana a semana se volcaban en las redes sociales a dejar su aspera crítica hacia el ex Unión La Calera, el cual solamente disputó 19 encuentros, 13 de ellos como titular, y no pudo convertir en el cuadro bullanguero.

El paso de Vargas por los azules no terminó por convencer a los hinchas | Foto: Agencia Uno

Osvaldo "Arica" Hurtado, ex seleccionado nacional, conoce desde pequeño a Vargas y ahora contestó el llamado de Bolavip Chile para hablar sobre las grandes deficiencias del volante ofensivo.

"Yo pensaba este año con tanto cambio podía resurgir y tener una nueva oportunidad, pero al parecer no y se va a Qatar. Yo creo que va privilegiar lo económico porque es bastante atractivo. Yo cuando lo vi en la UC pensaba que había un nuevo talento, pero se ha ido diluyendo por cosas de afuera de la cancha y esto repercute adentro del terreno de juego. Es una pena"

"A pesar que los equipos nacionales tiene ciertas redes de apoyo, es muy fácil perder el equilibro cuando uno no conoce el billete de mil pesos y después y te llegan muchos billetes de 20, es muy fácil perder el equilibrio cuando uno a duras penas va a entrenar y después te estás comprando un Camaro. Eso es lo que le pasa a Vargas. Los chilenos no tienen la madurez que tienen el paraguayo, que tiene el uruguayo o el argentino, ahí es donde hay que trabajar más, hay que preparar a los chicos para lo que viene y esto no sea una sorpresa para ellos", remarcó.

"Hay que trabajar la cabeza de lleno", remató el exdelantero que marcó una época en el elenco precordillerano.