Uno de los puntos altos que está mostrando Universidad de Chile en esta temporada es su solvencia defensiva. La dupla compuesta por Matías Zaldivia y Luis Casanova viene jugando bien y eso tiene un daño colateral: la suplencia de Nery Domínguez.

Bolavip conversa con Horacio Rivas el que de entrada aclara que no puede darle un consejo al argentino, porque tiene claro su valía en la interna del camarín y pone las manos al fuego por él en el sentido de que está esperando con calma su oportunidad.

"La verdad es que yo no podría aconsejar a Domínguez, porque sé un poco de la interna y sé que es una voz importante dentro del camarín, es un hombre que tiene la responsabilidad de guíar a los más jóvenes", asegura de entrada el Carepato.

Carepato Rivas respalda completamente a Nery Domínguez (Archivo)

Además se la juega por lo que está viviendo el central. "Si me apuras, yo sé que él con la experiencia que tiene, sabe perfectamente que va a tener la oportunidad de jugar y va a demostrar lo buen jugador que es, por lo tanto, no me extraña que él piense eso, no le puedo dar un consejo, me pongo en sus zapatos y por lo que entiendo, puedo dar testimonio que para los compañeros es un líder muy positivo, y eso es claro y evidente y cuando voy al CDA sólo escucho esos comentarios", indica.

Carepato cree que es imposible que Domínguez haga un problema o esté enojado por su suplencia. "No creo que que el camarín se rompa por esto, él ha demostrado paciencia, es un jugador importante dentro y fuera de la cancha, y esos jugadores existen, no me cabe duda que él tendrá la tranquilidad para saber que debe aprovechar su momento y seguir explotando que fuera de la cancha es un líder del camarín", cerró.