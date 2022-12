Histórico de Universidad de Chile golpea la mesa por la localía: "No puede ser que un equipo como la U vaya a jugar a Talca, Rancagua o Valparaíso"

En Universidad de Chile cuentan con un gran problema para afrontar el 2023, esto porque la dirigencia de Azul Azul tendrá que decidir un nuevo lugar en donde hacer de local luego que el Estadio Nacional se encuentre inhabilitado para albergar los compromisos del elenco universitario.

¿Las opciones que corren con ventaja? El Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y el Estadio Santa Laura. Y es que en caso que Unión Española no les preste el recinto de Independencia, el reducto donde Santiago Wanderers hace de local podría ser el estadio principal para 2023.

Desde el 1 de febrero le informaron a Santiago Wanderers y a la U que el Elías Figueroa Brander se podrá usar | Foto: Agencia Uno

Miguel Ángel Gamboa, histórico azul, contestó el llamado de Bolavip Chile y tuvo fuertes palabras para la gran problemática del Romántico Viajero de cara a la próxima temporada.

"Es malo porque el núcleo de la gente está en Santiago, aunque tiene mucha gente en las regiones pero ya no es local local y eso te quita margen de asistencia a la U y el apoyo de la hinchada", indicó el ex extremo izquierdo.

"Lo ideal es no salir de Santiago definitivamente porque a los demás equipos no es lo mismo que vengan a jugar contra la U a Valparaíso o a Rancagua. Yo sigo sosteniendo que la localía tiene que respetarse y los clubes tienen que normalizar esto porque no puede ser que un equipo como la U vaya a jugar a Talca, Rancagua o Valparaíso", concluyó.

Recordar que el elenco bullanguero dirá presente en la Copa Verano Coquimbo 2023 y luego comenzará su periplo en el Campeonato Nacional ante Huachipato, partido que todavía no tiene estadio definido.