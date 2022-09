Una ola de críticas de los hinchas de Universidad de Chile cayó sobre el entrenador de la selección chilena Eduardo Berizzo por haber nominado a Darío Osorio y no ocuparlo ningún minuto, sin embargo, un histórico azul entiende lo sucedido y asegura que es parte del proceso de aprendizaje al que se debe someter la Joya.

Histórico de Universidad de Chile pone paños fríos por la convocatoria de Darío Osorio a la selección chilena para no jugar nada: "La U jugó sin él y jugó bien, no debe afectar"

Por las nominaciones a la gira de la selección chilena, tanto Cristóbal Campos como Darío Osorio, figuras de la U, se perdieron el duelo de ida que Universidad de Chile le ganó a la Católica en Santa Laura y serán sensibles bajas para la revancha de mañana en Valparaíso.

Precisamente los hinchas de la U se tomaron las redes sociales para criticar duramente a Eduardo Berizzo por no haberle dado ningún minuto específicamente a la Joya.

Conversamos con Cristián Mora, un histórico azul, el que no se toma tan mal las cosas como los fanáticos y de hecho entiende la situación sufrida por Darío Osorio.

"Los jugadores jóvenes deben ir cumpliendo esas etapas, el roce le hace bien, el estar con el grupo, es parte de la madurez del futbolista, es el costo que debe pagar y lo paga el club, lo paga Osorio en este caso", afirma.

Además cuenta que "va a ser considerado, en otras no, eso lo tiene que ir trabajando lo sicológico, y la juventud no se conforma con poco, entonces hay que trabajarlo".

Agregando que "no hay otra alternativa porque es parte del proceso, y que bueno que a su edad esté siendo llamado a la selección chilena, debe ir quemando etapas, yo no lo veo negativo".

Mora lanza igualmente una frase para el bronce respecto a la ausencia de Darío. "Lamentablemente el club lo necesita, y el otro día la U jugó sin Osorio y no le afectó y este miércoles no debería afectar, no le veo motivo para reclamar", cerró