EL ex lateral de Universidad de Chile, Roberto Reynero, realzó el trabajo que está haciendo Sebastián Miranda y que es el principal responsable del repunte futbolístico de la U. Además, no comparte la forma en que Ariel Holan encaró al entrenador azul.

El mundo azul está feliz por los últimos resultados obtenidos por Universidad de Chile que los tiene cerca de lograr la salvación y mantenerse en primera, como también la participación en Copa Chile donde se instalaron en semifinales y vienen de eliminar nada más ni nada menos que a Universidad Católica.

Y es por eso que la calma ha llegado a los universitarios entendiendo que en ese nivel se salvarán y terminarán la temporada de la mejor manera. Un histórico de la U, Roberto Reynero, argumentó que el principal responsable de esta alza en los estudiantiles es netamente el técnico, Sebastián Miranda.

"La U está por buen camino, ha subido el nivel de juego, los jugadores se creen que son buenos porque de la noche a la mañana no se les puede haber olvidado a jugar al fútbol", sostuvo el príncipe.

Reynero alabó el trabajo de Sebastián Miranda en la U (Archivo)

Sobre los últimos resultados, Reynero enfatiza que "son dos clásicos que han ganado y haber pasado a la siguiente fase de la Copa Chile es un plus que les está dando Sebastián y a lo mejor salimos de la posición incómoda. Vamos a terminar apretados, pero si la U sigue jugando igual vamos a salir y después ver a la U en los primeros lugares que es donde debe estar", valorando la gestión del actual estratega.





"Fue una falta de respeto"



Pero Reynero además, tuvo conceptos para el encuentro de Ariel Holan encarando a Sebastián Miranda molesto por la postura que tenían los azules en relación a la continuidad del partido. "Ahí se da cuenta que no tiene el respeto por la profesión que ambos técnicos tienen. A lo mejor él consideró alguna mala maniobra o un cobro exagerado del árbitro. Pero él como profesional y técnico no puede encarar a un colega, por más joven que sea, si no todo lo contrario".

Para cerrar, Reynero volvió a defender al técnico de la U y siguió manifestando su molestia con el técnico argnetino. "Sebastián está haciendo sus armas para llegar a nivel de él, a lo mejor o quizás mucho más. Es una falta de respeto para la profesión y al joven que se está iniciando como entrenador. Claro, no tiene los pergaminos que él tiene, pero yo creo que se sale de las casillas y creo que es para justificar las derrotas que tuvo ante la U", concluyó.