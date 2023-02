Histórico de la U hace fuerte llamado a los hinchas: "No le entreguen una presión a Lucas Assadi y Darío Osorio porque no corresponde"

La discusión en Universidad de Chile está centrada en la decisión que tomó Mauricio Pellegrino de no alinear desde el inicio ante Palestino a Lucas Assadi y Darío Osorio, enviándolos al campo de juego sin poder cambiar el destino para la U.

Horacio Rivas conversa con Bolavip y aclara que la decisión del DT "no la miro como un error, son determinaciones, hubiese existido de que si los ponía de un principio y perdía, las críticas serían por qué los puso si apenas habían llegado".

Y en ese sentido, el ex defensor hace una fuerta reflexión. "Siento que hay que despejarle la presión a Lucas Assadi y Darío Osorio, ellos no son los salvadores de la U, ellos se tienen que convertir en grandes jugadores de la U", indicó.

Horacio Rivas pide calma para Lucas Assadi y Darío Osorio (Agencia Uno)

Agregando que "la esperanza es que ellos se vayan desarrollando y creciendo futbolísticamente y ello vaya de la mano con el aporte que le puedan dar al equipo".

Carepato le pide a los hinchas de Universidad de Chile un favor especial. "Le pido a la gente que no le entreguen una responsabilidad y una presión que no corresponde, esto es un equipo y el equipo debe jugar completo, no le podemos pedir sólo a ellos y no podemos depender de ellos", cerró.