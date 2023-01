Universidad de Chile comenzará este lunes a competir en el Campeonato Nacional, cuando enfrente a Huachipato en el estadio Santa Laura.

En ese sentido, el técnico Mauricio Pellegrino deberá definir sus posiciones para su formación inicial, donde uno de los puestos que más ha causado interrogantes es en la última línea.

Todo porque compiten Nery Domínguez, Matías Zaldivia, Luis Casanova, además de Ignacio Tapia por los dos puestos.

Por lo mismo, un histórico defensa azul conversa con Bolavip Chile, donde deja en claro su parecer ante estas interrogantes.

"Si fuera uno zurdo y uno derecho sería ideal. Me parece que los tres son derechos, así que los que lleven más tiempo entrenando sin lesiones. Porque tienen más ritmo de entrenamiento, más minutos con el equipo y eso es lo que se necesita en el plantel, uno que esté entrenando constantemente", comentó Marcos González.

Zaldivia trabaja con fuerza en los entrenamientos en el CDA. Foto: U. de Chile.

En ese sentido, asegura que no cree que por el buen desempeño un jugador como Zaldivia tenga el puesto asegurado, pese a los inconvenientes físicos que han afectado, en menor medida, a Casanova.

"La U no ha andado tan bien para decir que un defensa o un jugador está sobre todo, llevamos partidos de pretemporada, de los cuales real y de buen fútbol la U está al debe. Pero ya no hay más tiempo. Armaste algo y ahora hay que hacerse cargo. ¿Qué es lo que tenemos? Un jugador que marca diferencias de tres o cuatro años en competencias y lo tenemos que traer a la U. Yo no sé si tenemos ese tipo de jugadores. Un equipo que en los amistosos no ha marcado diferencias", detalla el ex defensor de Flamengo y la selección chilena.

Por lo mismo, asegura que el equipo de Mauricio Pellegrino le ha generado más dudas que certezas en lo que ha podido ver en la pretemporada.

"No hemos visto una super Universidad de Chile, una que uno diga que pasó por arriba o que no ganó porque la pelota no entró. No ha ganado porque no hemos tenido fútbol ni físico para ganar. Con Talleres pudo ser el partido que uno dice que la U ganó, pero cambiaste el día, el horario, la cancha, como que fuiste a jugar a Paraguay y allá te cambian todo. Porque hacen todo para ganarte. ¿A quién le ganamos? Los tuviste incómodos y hemos tenido rivales que no han estado al 100. Rosario era el rival, quizás le faltaba preparación, pero era un equipo que estaba corriendo y eso te permite una mejor preparación", finaliza.