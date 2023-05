Universidad de Chile está muy interesada en el volante de Huachipato Javier Altamirano y tiene como rival directo a la Católica que también lo tiene en su radar y le daría la pelea por quedarse con uno de los mejores jugadores del campeonato.

El entrenador Raúl Toro conversa con Bolavip y sólo tiene buenas palabras para el volante acerero. "Me gusta muchísimo, pero tu sabes que está pasando mucho que los jugadores que la rompen en equipos chicos llegan a uno grande y no resultan, pero sería maravilloso que este cabro agarre la pelota y juegue igual que siempre, estoy seguro que es el próximo 10 de la selección chilena", asegura.

Agregando que "me encanta como juega, es inteligente, es bueno para la pelota y me recuerda a Carlitos Villanueva, cuando llegué al Audax él no pisaba el área rival y le dije que los volantes no sólo deben meter pases, tienen que llegar al arco".

Raúl Toro le recomienda 100% a la U a Javier Altamirano (Archivo)



El experimentado director técnico lo compara con un ex dirigido por él en Audax Italiano. "Lo veo muy parecido a Carlitos, en serio, tiene mucha técnica, habiloso, pero ojalá que no le pase lo que le ocurrió a Jimmy Martínez, que andaba súper bien y después en la U no hizo nada", afirma.

Raúl Toro no esconde su debilidad por Altamirano. "Oye es un jugador muy talentoso, va al frente, hasta goles de cabeza tiene, espero que le vaya bien en la U", cerró.