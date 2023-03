Dolió en el mundo azul el empate sin goles entre Universidad de Chile y Deportes Copiapó en Valparaíso, porque estaba la ilusión de sumar de a tres otra vez e irse al receso peleando arriba con los punteros, pero no sólo no se ganó, la U jugó uno de los peores partidos desde que llegó Mauricio Pellegrino a la banca.

Uno que no se guardó nada, fue el histórico relator laico, José Pepe Ormazábal, el que quedó muy desilusionado después de ver el encuentre entre azules y copiapinos.

"Es un equipo sin ambición, menos mal que no ganó la U, porque si ganaba iban a quedar muchas cosas en el olvido, tapadas, muy mal partido de la U, pésimo, no jugó a nada, realmente si mantiene este nivel, no está ni para clasificar a la Copa Sudamericana", aseguró.

La U se enredó en Valparaíso y empató sin goles con Deportes Copiapó (Agencia Uno)

Y con el corazón a mil, Pepe no se da respiro. "Reitero la U es un equipo sin ambición, si estaba jugando apenas contra el colista del torneo", agrega.

Ormazábal apunta a Mauricio Pellegrino por el nivel del equipo. "El técnico es muy pasivo, es como que si todo le diera lo mismo, faltaban 10 minutos y los jugadores caminaban en la cancha", cerró.