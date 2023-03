Colo Colo y Universidad de Chile igualaron sin goles en el Estadio Monumental en una nueva fecha del Campeonato Nacional, compromiso en donde ambos equipos no contaron con mayores llegadas de peligro.

El equipo de Mauricio Pellegrino contó con equipo completo para este trascendental compromiso, pero pese a eso no pudo dejar atrás los 22 años sin poder vencer a los albos en el recinto de Macul.

Pellegrino sumó su segundo empate consecutivo en el Torneo Nacional | Foto: Agencia Uno

José Pepe Ormazábal, histórico relator del fútbol chileno y de Radio Agricultura, habló en exclusiva con Bolavip Chile y le pegó con todo al ex estratega de Vélez Sarsfield.

"Sin dudas ha sido uno de los partidos más malos que he relatado en el último tiempo. A Mauricio Pellegrino le faltaron los pantalones, no tuvo pantalones, tuvo miedo a perder y por eso no pudo ganar", partió diciendo Ormazábal.

En la misma línea, complementó que "yo creo que ahora el momento porque Colo Colo venía confundido, pero Pellegrino no tuvo pantalones y tuvo miedo".

"Lo mejorcito fue Zaldivia y Casanova, no hubo grandes llegadas de Colo Colo", sentenció el reconocido locutor radial.