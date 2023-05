Histórico relator y el gran problema de la U de Chile para traer de vuelta a Eduardo Vargas: "Ahora no tiene dinero, la U no puede encalillarse más"

El delantero Eduardo Vargas vive días complicados en Brasil. El ariete nacional ha sido duramente criticado por la hinchada de Atlético Mineiro tras el desempeño en sus últimos compromisos y la fanaticada del "Galo" le pidio al entrenador argentino Eduardo Coudet que no ponga más al atacante de 33 años en el equipo.

Es por esto que varios clubes comienzan a pensar en la contratación de Turboman de cara a la próxima temporada, tal es el caso de Flamengo, Gremio, Inter y Sao Paulo, así lo informó el medio Radaresportes en su sitio web. Pero, los hinchas de Universidad de Chile no pierden la esperanza de ver nuevamente al Bicampeón de América con la camiseta azul.

Vargas dejó gratos recuerdos entre los hinchas azules | Foto: Photosport

Ante esta situación, el relator José Pepe Ormazábal de Radio Agricultura conversó en exclusiva con Bolavip Chile y le bajó el pulgar a la llegada de uno de los históricos goleadores de la Roja al Romántico Viajero.

"La U debería ir por Eduardo Vargas en otro momento porque ahora no tiene dinero, si la U tuviera una buena caja que lo traiga, pero no puede y no está en condiciones", remarcó.

Bajo la misma línea, el locutor radial dejó en claro que "lo que le pagan en Brasil es imposible pagarlo en Chile, es imposible".

Por último, Ormazábal fue enfático al señalar que "por mí, que venga mañana pero creo que no se puede. La U no puede encalillarse más".