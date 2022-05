Horacio Rivas revela conversación con Sebastián Mirada: "Le dije que no importa que no haya jugado en la U, que importa que él se sienta de la U"

Universidad de Chile venció a Huachipato 3-2 en el Santa Laura con dos goles de Pablo Aránguiz y uno de Darío Osorio escalando en la tabla de posiciones acercándose más a los lugares de clasificación a copas internacionales que a los de descenso.

Mucho de la recuperación de la U es obra del entrenador interino Sebastián Miranda, que ha ganado dos de los tres partidos que se sentó en la banca, algo que reconoce el histórico azul Horacio Rivas.

Carepato conversa con Bolavip afirmando que "lo importante era dejar los tres puntos en casa, confirmar lo que ha mostrado Sebastián Miranda como entrenador y lo que ha sido su participación, que ha sido positiva sobre todo jugando de local y quiero destacar la actitud del equipo, eso fue lo mejor, creo que hay que alabar su participación como DT de la U".

El ex defensor confiesa que "me alegro mucho que le vaya bien, se habló en un principio que no estaba identificado con el club y yo hablé con él y le dije ´lo importanrte es que tú te sientas de la U´y creo que demostró manejo en un momento muy complicado.

Horacio Rivas le tiró un millón de flores a Sebastián Miranda (Archivo U de Chile)

Respecto a la contratación de Luis Diego López como entrenador de Universidad de Chile, Rivas cree que "es importante que se adapte rápidamente al club, en la U no hay tiempo, y no se puede pensar que debe tener cinco partidos para demostrar, no, y mira lo que hizo Miranda, en poco tiempo mostró lo suyo, eso de esperar entrenadores, eso no existe, es ahora".

De todos modos asegura que para el uruguayo "la mejor de las bienvenidas, pero que tenga claro que llega a un grande y que acá no se deja pasar nada, que lo tenga claro".