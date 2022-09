Universidad de Chile se quiere llenar de puras buenas energías en esta recta final de la temporada 2022 y tras la victoria ante Palestino, pareciera que la situación se puede enmendar.

No obstante, algunas publicaciones en redes sociales, en específico de parte de Ronnie Fernández han agitado las aguas a pesar que el atacante salió al paso de aquellos dichos que presumiblemente, apuntaban a Cristóbal Campos, algo que el ex Wanderers desmintió.

Pero en la familia azul, siguen generando reacciones estos actos y que en su mayoria no han caído muy bien de parte de los jugadores de Sebastián Miranda. Horacio Rivas en su estilo, comentó a Bolavip lo que conlleva este tipo de acciones. Para el ex defensor universitario, es necesario que las instituciones generen una normativa que permita controlar lo que uno publica, porque es un deporte colectivo y todo puede repercutir en el grupo.



"Yo creo que se comenten errores y eso es producto que no hay un delineamiento claro y establecido. Desde el nivel de selección, desde ahí en adelante, todos los equipos deberían tener un reglamento interno donde el futbolista tiene que entender que no es un juego individual, como el tenis, donde tu puedes escribir cualquier cosa y estás jugando solo, no estás incluyendo más gente. Acá cuando hay un tema colectivo y te gustan los links y los me gusta, ahí se confunde el tema", señaló Carepato.

Para Rivas no hay partiditos y ante la UC hay que ir con lo mejor (Agencia Uno)

Sobre Ronnie Fernández y su postura, Rivas siente que el delantero no calibra en el lugar en que está y le pide ser más cauteloso en este tema. "Yo siento que él como capitán, él no se da cuenta que está en el equipo más grande del país y el que está en uno de los equipos más grandes y eso es una realidad y el que está en un equipo grande tiene una responsabilidad y si es el capitán, es una responsabilidad mayor. Yo siento que lamentablemente nadie lo dice, nadie lo maneja y no debiesen salir afuera. Que no digan que el club no se tiene que responsabilizar en el tema de las redes sociales, cualquier tema en que se involucren los jugadores de la U hacia afuera, tienen una responsabilidad mayor y sobre todo sabiendo que él es el capitán del equipo".

Finalmente al ser consultado sobre el clásico del próximo domingo y la disyuntiva sobre qué equipo debe disponer el entrenador Miranda, Horacio Rivas la tiene clara y siente que es un compromiso al que se debe disponer de lo mejor. "Jugar un clásico no significa regalar el partido, por lo tanto tienes que estar con lo mejor y pensando en pasar vallas. La U tiene una gran posibilidad y si bien empezó a ganar, hay semanas y hay días de recuperación. El jugador que está en la U y la gente que está alrededor de la U debe entender que no hay partiditos, todos los partidos son importantes y hay que jugarlos de la misma manera", cerró.