Ronnie Fernández por acumulación de tarjetas amarillas no estará ante Everton de Viña del Mar, duelo que se jugará este sábado a las 20 horas en el Estadio Santa Laura. Para el ex volante de Universidad de Chile, dentro de las opciones, Junior Fernandes es quien debería tomar el puesto del ex Santiago Wanderers.

Ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura, Ronnie Fernández no estará producto de la acumulación de tarjetas amarillas, en cotejo que se jugará este sábado.

Es por eso, que Sebastián Miranda ya trabaja en las probables opciones que se le presentan para reemplazar a Habibi. Junior Fernandes, Pablo Aránguiz, adelantar a Darío Osorio o Franco Lobos.

Bolavip se contactó con un ex jugador azul y entregó su opinión. Hugo Droguett, subcampeón con la U en los años 2005 y 2006, la tiene bastante clara y no se anda con rodeos.

En la primera rueda, Everton derrotó dos a uno a la U (Agencia Uno)

"Las opciones son bastante buenas, características muy diferentes, pero creo que Junior podría ser. Hizo el último gol a La Serena donde le dio mucho aire a la U y querrá terminar de la mejor manera este año. El equipo ha estado peleando abajo, pero con los últimos triunfos y sumado a la llave con Católica seguramente todos han tomado un respiro más profundo y han subido en confianza", señaló el zurdo.

Sobre el año de la U, pero cómo lo están finalizando, Droguett enfatiza que "todo jugador quiere terminar de buena manera el año y con lo que han sufrido los de la U, me parece que ahí también está la clave de esta alza. Han sacado triunfos que le han permitido estar más tranquilos".

Finalmente, el ex seleccionado nacional no profundizó en la pelea entre Cristóbal Campos y Ronnie Fernández. "No puedo opinar mucho más de lo que escucho o leo, pero no es bueno llegar a los golpes, menos en el ambiente del fútbol. Que terminen bien el año, nomás", cerró Droguett.