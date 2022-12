Hugo Droguett cree en Mauricio Pellegrino pero manda un especial recado: "Ojalá que él pida a los refuerzos y no que se lo impongan"

El argentino Mauricio Pellegrino está próximo a llegar al país para empoderarse definitivamente del banco de Universidad de Chile e iniciar así, los trabajos este 9 de diciembre con los azules pensando en la temporada 2023.

Un ex jugador de la U, Hugo Droguett, conversó con Bolavip y tuvo palabras por el nuevo estratega azul y deseó que le vaya muy bien al trasandino, pero no dudó en enviar un potente recado a la dirigencia y a él mismo.

"Pellegrino es un buen técnico, pero la idea es que él pida a los refuerzos y no que se lo impongan porque después a él le pasan la cuenta", enfatizó, rígidamente el ex futbolista de Deportes Temuco.

Siguiendo en esa línea, el ex seleccionado chileno volvió a afirmar que "me gustaría saber por qué los técnicos no están eligiendo a los jugadores, sabemos que el fútbol ha cambiado y que todo ahora viene más del lado de los representantes que los entrenadores, pero cada club sabrá. Es la tónica que se viene dando en los últimos años", reconoció el zurdo poniendo otra vez en la mesa, una de las problemáticas del actual fútbol nacional.

Droguett sostiene que Pellegrino es un gran DT y espera que plasme su juego, rápidamente (Agencia Uno)

Pero en lo que respecta a la cancha misma, Droguett sabe que se trata de un entrenador de renombre y que ojalá rápidamente los futbolistas adquieran su estilo. "Es un técnico que tiene pergaminos, pero eso a veces no se impone. Él debe plasmar su estilo de juego y los jugadores llevarlo a cabo", dijo.

ver también La fórmula que piensa la U para conseguir a ansiado jugador calerano

Sobre el nombre que comenzó a sonar en las últimas horas en Universidad de Chile, Erick Wiemberg, el ex jugador dijo que "es uno de los nombres atractivos que hoy en día tiene el futbol chileno, sería una buena opción", concluyó.