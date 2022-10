El otrora defensa de la U analiza el partido y asegura que la lesión de la pareja de centrales no incidió en el resultado y le da mérito al ingreso del joven canterano.

Universidad de Chile y Unión Española empataron 0-0 en un partido para la siesta y estuvo lejos de lo que se esperaba del partido de ida de la segunda semifinal de la Copa Chile que busca rival para el primer finalista, Magallanes.

La U además de no jugar un buen partido, lamentó la temprana lesión de sus centrales Luis Casanova y Nery Domínguez, por lo que el entrenador Sebastián Miranda mandó a la cancha a Bastián Tapia y Daniel Navarrete.

Horacio Rivas en conversación con Bolavip, destaca el trabajo del primero asegurando que "no creo que haya infliuido, no se notó dentro de lo que se suponía, porque si bien es cierto Casanova y Domínguez venían rindiendo bien, la entrada de Bastián Tapia no estuvo lejana a la regularidad, estuvo concentrado y aplicado y lo vivió de buena forma".

Horacio Rivas le puso todas las fichas a Bastián Tapia (Archivo)

Agregando que "Osorio y Assadi aportan siempre, pero reitero que estuvo bien el central, hay tranquilidad con la presencia de él (Bastián Tapia), es joven y él debe seguir su proceso y fortalecerse".

Respecto al partido, Horacio Rivas cree que "los primeros 45 minutos no fueron ajustados a lo que uno pretende de una semifinal, pero en la segunda parte se prendió un poco, por la necesidad y la obligación y en los últimos minutos se vivió un aire diferente, vi un déficit futbolístico, pero termina la próxima semana y es una llave abierta".