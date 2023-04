Universidad de Chile enfrenta a Everton por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2023 con la misión de sumar y continuar en la parte alta de la tabla de posiciones.

Por aquello es Mauricio Pellegrino ya tiene su formación que pondrá desde el arranque frente a los viñamarinos buscando obtener un triunfo que los mantenga cerca del líder Huachipato.



En cuanto a lo que será el compromiso contra los ruleteros, Igor Ochoa analizó al equipo azul bajo el mando del técnico argentino y afirmó que aún es un equipo que está en esa etapa de ir trabajando los cotejos sobre la marcha.

"Siento que este equipo de la U hasta ahora, porque este es el juicio de 10 fechas, va procesando los partidos. Como que no tiene una gran capacidad para forzarlo, no sé si porque al entrenador le interese eso, prefiere ir acomodándose a las circunstancias. El otro día, por ejemplo cuando lo iba perdiendo, no lo alcanzamos a ver en la faceta de ir a buscar otro desarrollo, porque empató muy rápido. Entonces volvió otra vez a una realidad en que está igualado en el terreno y ahí se va expresando", dijo Ochoa en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es un equipo que a veces en ese ordenamiento, que lo cuida mucho, no parece tan expresivo desde el punto de vista ofensivo, porque para mí gusto, todavía no tiene grandes combinaciones para llegar al otro lado, sí soluciones más individuales", agregó.

En cuanto al aporte de Lucas Assadi, el periodista sostuvo que será una pieza clave en esa búsqueda de penetrar el trabajo defensivo de los evertonianos, pero que de todas maneras el jugador debe estar atento a otras situaciones de juego.

"¿Qué le va a aportar Assadi? Una capacidad de rompimiento hacia arriba, pero habrá que ver cómo se relaciona Assadi con el resto de los volantes cuando el equipo tenga otra necesidad, entonces está bien, Pellegrino lo ha llevado así. Más o menos es como él se ha mostrado en los equipos que ha dirigido, nunca son de una preposición tan espectacular ni tan ambiciosa, como que resuelve así", sostuvo Ochoa.



Finalmente, el comunicador reconoció que Everton le podría dar complicaciones a los azules, pues posee un plantel con basta experiencia y aquello puede generar un dolor de cabeza al cuadro universitario.

"Veremos. Everton no está en una fase espectacular de su juego, pero tiene jugadores de mucha experiencia que le van a proponer de lo táctico más de una dificultad y veremos cómo la U lo va sacando. El otro día Pellegrino hizo los cambios. Uno siempre tiene la sensación, pero desde afuera, como que él se demora bastante, como que visualiza, deja y uno dice ''¿no va a cambiar'. Bueno, el otro día cambió y entraron dos y se produce el gol en algo que es circunstancial también, pero que al entrenador lo deja más tranquilo", cerró.