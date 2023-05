Mal la está pasando Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro. Los hinchas lo cuestionan, pese al apoyo que existe de parte de la dirigencia del cuadro brasileño, pero que de todas formas, muchos auguran un futuro próximo, lejos de su actual club.

En nuestro país, se sigue muy de cerca el presente del segundo goleador histórico de la selección chilena, puntualmente en Universidad de Chile, ya que muchos especulan con la opción que Turboman, retorne a la escuadra azul y reviva esas mágicas jornadas de la Copa Sudamericana el año 2011.

En Bolavip Chile buscamos opiniones al respecto y fu así, como dialogamos con Martín Gálvez, otrora jugador de la U quien no tuvo inconvenientes para refierrse a este tema y la posibilidad que el Mesías de Renca retorne al CDA.

Gálvez, sentenció que un goleador de ese estirpe, no puede desaprovecharse y requiere sí o sí tenerlo cuanto antes de regreso, si es que su futuro no está en la escuadra brasileña. A su vez, hizo la comparativa con grandes goleadores e hizo referencia a Colo Colo y el problema del finiquito, sin su ex artillero histórico, Esteban Paredes.

"Es como tener a Paredes, como tener a Rivarola. Si hacer goles no es de niños chicos, hay que tener remate y generar preocupación a la defensa rival. No es llegar y hacer goles si no miren a Colo Colo sin Paredes", sentenció Tincho Gálvez.

Sobre si debe volver ahora ya, el recordado ex jugador no dudó en seññalar que es el momento y que una eventual llegada, debe responder más al a mor por los colores que por algo económico.

Muchos se ilusionan de volver a ver a Edu Vargas en la U (Getty Images)

"O sea, si me hablas que puede volver Vargas, Charles Aránguiz o Marcelo Díaz, lo pienso. No creo que después del largo recorrido que han tenido, tengan intereses económicos en el ocaso de sus carreras, donde deben pensar como lo hice yo, como otros que vuelven más por el amor a la camiseta que a las lucas", cerró Martín Gálvez.