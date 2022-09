El ex jugador de Universidad de Chile y la Selección Chilena, Jean Beausejour, no está ni ahí con la idea de que le U baje para volver como lo hizo River Plate hace unos años más fuerte, asegurando que hay que olvidarse de esa idea y que bajar a la Primera B es muy peligroso.

Universidad de Chile está jugando con fuego en el Campeonato Nacional 2022 después de su igualdad ante Coquimbo Unido que la dejó donde mismo y, quizás, incluso más complicado si se da una serie de resultados en lo que resta de la fecha.

Con la presente campaña, Universidad de Chile lleva 4 años seguidores ya peleando en la medianía o la parte baja de la tabla, algo que no se condice con la historia de uno de los equipos más grandes del país y que hasta hace poco más de diez años se coronaba como campeón de Copa Sudamericana.

Algunos hinchas, enojados por la mala campaña, decididamente creen que irse a la B podría ser una ‘buena opción’ si es que después se vuelve como le ocurrió a River Plate que lo ganó absolutamente todo, pero Jean Beausejour discrepó de esa idea en ESPN.

La U juega con fuego en el torneo nacional. | Foto: Agencia UNO

“Merece por un todo, más allá del momento futbolístico. Lo merece por cómo es como institución. A los que dicen ‘nos haría bien bajar para empezar de cero’, no, no y no. Hay que olvidarse de eso”, aseguró sobre el merecimiento de la U de quedarse en primera y la idea de bajar.

El bicampeón de América incluso lo comparó con el caso de Cobreloa: “Es muy peligroso bajar, imagínate la gente de Cobreloa que dijeron ‘a lo mejor nos haría bien bajar’. Mira cuánto les ha costado volver, todavía no vuelven y ahora están peleando un cupo con Magallanes para subir”.

ver también Caco Villalta desestima a López y apunta a los responsables en la U

“De ninguna manera lo merece, después podemos debatir qué tan cerca está por consecuencia futbolística y ahí uno apunta a que el embión del cambio de técnico, principalmente en lo anímico porque desde lo táctico el juego no va ser mucho la mejora -ojalá me equivoque-, pero siento que no va a bajar el que tenga menos errores que al que tenga más aciertos”, advirtió en el cierre.