Joaquín Larrivey, ex goleador de Universidad de Chile, no titubeó a la hora de hablar del paso de su amigo Diego López por el Romántico Viajero.

El entrenador uruguayo Diego López tuvo un fugaz paso por la Universidad de Chile. Y es que en total, el estratetega de 48 años llegó a dirigir 13 partidos con la escuadra laica, logrando: tres victorias, cinco empates y cinco caídas, resultados que terminaron sellando su salida del Romántico Viajero.

Pero fue en Italia, más precisamente en Cagliari, donde forjó una linda amistad con el ariete argentino Joaquín Larrivey, todo tras ser dos años y medio compañeros en el elenco de la isla de Cerdeña, luego sus caminos se separaron pero esa amistad sigue permaneciendo durante el transcurso del tiempo.

López y Larrivey compartieron camarín en el Cagliari de Italia | Foto: Archivo

Fue en el programa NotiBulla del canal de Youtube de AntúnezSilva que el "Bati" Larrivey fue consultado acerca del paso del charrúa por el elenco universitario y el exgoleador azul no titubeó a la hora de responder.

"Conversé bastante con él. Yo creo que cuando un entrenador le va mal es porque no da en la tecla, pero esto puede ser para Diego como para cualquier entrenador. Yo creo que no dio con la tecla futbolística ni emocional con los jugadores de ese momento, lo que no significa que no sea un mal entrenador o buen entrenador", indicó el actual jugador del FC Südtirol de la Serie B de Italia.

"Me parece que Diego no encontró la vuelta o emocional o futbolística. Yo no hablé en profundida con él sobre el tema, pero los resultados están a la vista y no fue un paso tan bueno en temas de resultados. No se les dieron los resultados pero eso no quiere decir que no es un DT apto para dirigir", agregó.

Por último, el recordado atacante azul dejó en claro que "fue una lástima que no le haya ido bien tanto como para él como para la U".