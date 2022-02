El ex capitán y referente azul habló sobre los ofrecimientos que tuvo para salir a importantes equipos del extranjero en el apogeo de su carrera.

Johnny Herrera: "Si digo que rechacé diez ofertas para quedarme en la U, me quedo corto"

Johnny Herrera se retiró a fines de 2020 jugando en Everton de Viña del Mar, pero el equipo que marcó su carrera fue la Universidad de Chile. Jugando para los azules, club donde se formó y debutó profesionalmente, el ex seleccionado nacional lo ganó prácticamente todo: ocho títulos nacionales, tres veces la Copa Chile y una Supercopa, coronando su palmarés con el "Romántico Viajero" obteniendo la Copa Sudamericana 2011.

En esa época, la de la U dirigida por Jorge Sampaoli, Herrera fue nombrado como el mejor arquero de América, y eso le trajo ofertas de importantes clubes, como confesó el "Samurai Azul": "Si digo que me llegaron diez ofertas, me quedo corto. Tengo correos de Racing, de River y del Celta, pero tenía en la mente que no era necesario para mí jugar en el extranjero, porque donde estaba era tremendamente feliz".

Además, comentó que tuvo la opción de ir a México con un entrenador que ya conocía: el argentino Pablo Marini, quien lo dirigió en su paso por Audax Italiano: "(Marini) me ofrece tres años de contrato para ir a México, pero tampoco quise. Preferí quedarme para que mi hijo pudiera dar una vuelta conmigo en la U. Opté por quedarme en vez de ir al extranjero".

Actualmente, el bicampeón de América con La Roja se desempeña como panelista del programa "Todos Somos Técnicos" en TNT Sports.