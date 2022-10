El ex capitán de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, mostró su amargura por el resultado y apoyó a Cristóbal Campos por su mal actuación ante Audax. Además, el Samurai Azul no está conforme con lo mostrado por Ronnie Fernández.

Johnny Herrera sufre partido a partido con el nivel de la Universidad de Chile. El ex capitán del Romántico Viajero, ahora desde su tribuna de comentarista en TNT Sports, salió a entregar las claves del compromiso de los azules ante Audax Italiano. El ex arquero estudiantil aprovechó la ocasión para apoyar por su actuación feble a Cristóbal Campos, mientras que el Samurai no está para nada contento con el rol de Ronnie Fernández en el equipo.

Luego del partido, en Todos Somos Técnicos, Johnny salió con la sinceridad que lo caracteriza para poder realizar el análisis del compromiso y no quedó contento con la actuación de Campitos Compadre, aunque sí aprovechó de apoyarlo por los errores cometidos en la caída ante los itálicos.

"Más allá de los merecimientos, la U no mereció perder. A Cristóbal (Campos) y le tocó equivocarse en el en el primer gol. (…) Lo de Campos de pronto marca un poco lo que pasó en el primer tiempo, aunque la U lo da vuelta pero no lo logra sostener el resultado por los cambios del profe", dijo.

De igual manera, Herrera salió a calmar a Campos y aseguró que "Cristóbal tuvo un partido para el olvido. La semana pasada le tocó a Dituro, también le pasó a Brayan Cortés y son gajes del oficio. Estas cosas pasan cada seis meses y le pasó a él, así que mala pata nomás. Fue un partido ingrato".

Johnny Herrera salió en defensa de Cristóbal Campos (Agencia Uno).

Herrera no quedó conforme con lo realizado por Ronnie Fernández y también pimponeó con Cristián Basaure, ya que no entiende el porqué el delantero no puede dejar la cancha, ya que siempre juega todos los minutos, a pesar de su poca factura en la cancha,

"Está bien, quieren ver a todo su equipo correr, con sacrificio y yo como técnico le voy a pedir goles, no me sirve que ande corriendo y revolviendo el gallinero. Tiene que ser como lo hizo Larrivey. Ahí se traspapelan las funciones y termina confundiendo a todo el equipo", subrayó Herrera.