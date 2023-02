El ídolo azul no comprende cómo la dirigencia azul no repatrió al ex seleccionado chileno y campeón con Universidad de Chile.

Johnny Herrera barre con Azul Azul por no fichar a Marcelo Díaz: "Traen jugadores de Colo Colo y la UC y no alguien identificado con el club"

Marcelo Díaz fue titular en el empate de Audax Italiano con Unión Española en la apertura de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2023 y se vio bastante participativo y de gran despliegue en la escuadra itálica.

Ante aquello, es que en Todos Somos Técnicos comentaron la presentación del ex Universidad de Chile y uno de los que opinó sobre el desempeño del volante fue Johnny Herrera. El meta aseguró aún no comprender como la dirigencia azul no fichó al ex seleccionado chileno.

"Siempre tuvo ofertas, lo que pasa es que el tipo esperó hasta el último a la U. Aparte le habían hablado, lo habían ilusionado de que podía llegar y que estaba esperando el técnico. El viejo truco ese de que 'la culpa no es mía, sino del que viene' y le terminaron cerrando la puerta. Para mí es una estupidez futbolística de no querer asumir. Te das cuenta al tiro el nidel de estupidez, de ceguera", comenzó diciendo Herrera.

"El tipo hizo todas las gestiones, yo conversé con él. Tengo algún acercamiento con la gente de la U, con los dueños del club y hay una parte que lo quería a ojos cerrados y otra en teoría no estaban tan convencidos y como que querían pasarle la mano al técnico de que 'tenemos que pasar el visado del técnico'. Entonces cuándo te pasas la pelota de esa forma es porque hay alguien superior que está hinchando para que no se cumpla", agregó.

El volante tuvo un destacado nivel en el duelo ante Unión Española | Foto: Agencia UNO

Por último, 'Samurai' agregó que "él ya pasó por la U, pero es que es un jugador ultra probado. Está bien, no eres del agrado del técnico, no lo quiero o que se yo, pero si hay una escasez de líderes en la U, de gente identificada con el club y prefieres traer jugadores de Colo Colo, de Católica y menos de alguien identificado con el club", cerró.