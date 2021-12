El ex futbolista e ídolo azul remarcó en La Tercera que volvería a la U, si llegasen a pedírselo, aunque no sea como futbolista profesional.

Johnny Herrera no le cierra las puertas a un retorno a la Universidad de Chile si es que el club azul se va a la Primera B: "Dejaría la vida"

Universidad de Chile vive horas claves en su historia y hoy día disputará uno de los partidos más importantes desde su creación como institución. El Romántico Viajero deberá vencer a Unión La Calera por el Campeonato Nacional en el Estadio El Teniente de Rancagua para alejarse del peligro de ir a la zona de promoción o el descender de manera directa.

Si hay alguien que sabe lo que es representar la camiseta azul, es Johnny Herrera. El ex arquero e ídolo del conjunto estudiantil conversó con La Tercera acerca de la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta del equipo de sus amores, en donde logró ocho ligas de Primera División, tres Copa Chile, una Supercopa de Chile y fue clave en el único trofeo internacional del equipo: la Copa Sudamericana 2011.

"Si me lo pide el club de alguna forma tendría que estar ahí. Conversaría, vería las condiciones y si me lo piden, tendría que estar ahí", aseveró el Samurai Azul.

"No sé si jugar, pero sí aportando en el lugar que me toque. Hoy la U tiene un gran proyecto de arquero como Campos. Creo que apoyarlo de buena forma sería una buena opción. Y cuando me toque dejaría la vida", concluyó.

Si la U no llegase a obtener un resultado positivo, deberán esperar lo que hagan Huachipato, Cobresal y Curicó Unido en sus respectivos compromisos de la fecha 34, la cual se disputará en simultaneo por los diversos canales de TNT Sports.

Recordar que el partido entre la U y los Cementeros está pactado para este domingo 5 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.