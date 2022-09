Johnny Herrera prendió el ventilador a máxima velocidad tras el empate de la Universidad de Chile contra Coquimbo Unido, que marcará la salida de Diego López del banco técnico. El uruguayo solo logró un 22 por ciento de rendimiento y, claramente, el Romántico Viajero está viviendo una dura situación. Herrera, aprovechando su rol de comentarista en TNT Sports, no tuvo problemas en criticar el libreto de López y, de paso, dejó en claro que solo Ronald Fuentes puede salvar al equipo de perder la categoría.

Herrera, como ídolo de la Universidad de Chile, todavía apela a la tan perdida mística del cuadro azul y también fue claro con el adiós de López al banco técnico. "Todavía le queda un margen, pero cada vez más ínfimo, ésa es la preocupación. La gente de la U no se dio cuenta que estaba errando. ¿Se va Diego López? ¿Confirmado? Creo que es lo más sano. Hoy vi los mismos problemas de los últimos partidos que vi en el estadio, los cambios que hizo, las formaciones extrañas", explicó.

Además, el Samurai Azul no tuvo pelos en la lengua y siguió criticando a López por su invento con tres hombres en la defensa, que, a ratos, sí dio resultados, aunque no sirvió para dejar la victoria en casa en la "Final del Mundo".

"Se planteó con tres atrás sin entrenarlo nunca, la parte defensiva rindió pero hasta cierto punto. Terminó jugando como queríamos con un solo 9 y atrás con Aránguiz, Osorio y Assadi, pero con el equipo gastado. Desarmó la defensa y Coquimbo casi gana si no es por un par de tapadas de Cristóbal (Campos). Fue una U perdida y no sólo ahora. Al profesor López ya no le aba para seguir. No conocía el medio y eso le pasó la cuenta, pese a que tenía buenas referencias de él, me dijeron que es un buen técnico, pero Universidad de Chile no era para él, nada más", subrayó.

Johnny Herrera fue duro con Diego López y su mal rendimiento que lo llevo a salir de la U (Getty Images).

Herrera repasó a López y clama por Ronald Fuentes

Johnny Herrera habló largo y tendido en TST de TNT Sports sobre la delicada situación de la Universidad de Chile. Además, en sus distintas intervenciones, el exjugador azul fue claro contra Diego López y tuvo más comentarios hacia su trabajo en el Centro Deportivo Azul.

"El juego fue muy predecible. Todos los entrenadores saben que la U juega al pelotazo y parecía que tenían prohibido darse dos toques, salir con el central, con el lateral, para que los salga a buscar el volante de ese lado y, de ahí, tirar el pelotazo. Pero no, sólo era sacar al equipo, tirar el pelotazo, luchar la segunda pelota. Una táctica inconcebible para un equipo como la U. Lo más sensato es la salida de Diego López y ojalá sean buenas las decisiones ahora", esgrimió.

Respecto a Ronald Fuentes, Herrera compartió con el exjugador universitario cuando fue gerente técnico de la institución en el período de Carlos Heller al mando de Azul Azul. Johnny fue claro y pidió al ex seleccionado chileno para estas seis finales interplanetarias.

"Si me preguntan por un candidato, Ronald Fuentes. Salió campeón como jugador, como dirigente, sabe dónde se mete, conoce la interna. Él, sabe que el plantel quizás no es para pelear un torneo, pero sí es para hacer algo mucho mejor que lo de hoy. Es sensato, lo conozco hace mil años, jugué de chico con él y es la persona indicada", explicó.