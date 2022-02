El ex capitán de Universidad De Chile y hoy panelista de Todos Somos Técnicos en TNT Sports se mostró preocupado por la derrota del equipo de sus amores, y destacó el funcionamiento de los chillanejos.

Universidad de Chile cayó ante Ñublense por 3-2 en el estadio CAP Acero de Talcahuano. Los azules se vieron superados por los de Jaime García colectivamente y además pagaron cara la expulsión de Israel Poblete a los 63 minutos, lo que los hizo perder mucho peso ofensivo. El panelista de Todos Somos Técnicos e ídolo de Universidad de Chile, Johnny Herrera, no quedó nada contento con el juego del equipo con el que lo ganó practicamente todo, además de alabar el trabajo del equipo de Chillán.

El ex portero de los azules, en su espacio habitual en el programa de TNT Sports comenzó refiriéndose al rendimiento del equipo vencedor en el partido de hoy: "Ñublense jugó como a mi me hubiese encantado que jugara la U. Jugaron súper bien, son un equipo muy colectivo. Jugaron un partidazo, y los tres goles que hicieron fueron sendos golazos. La U hizo dos goles por dos regalos de Ñublense".

Ya refiriéndose a Universidad de Chile, el Samurái Azul se mostró descontento con la labor defensiva del equipo comandado por el colombiano Santiago Escobar en los goles convertidos por Ñublense, señalando que "(en el primer gol) estaba mal parado (Marcelo) Morales" y sobre el central Ignacio Tapia en esa misma jugada, Herrera manifestó que "no te pueden controlar con el pecho en el área y que (Bernardo) Cerezo te haga ese gol".

Sobre el despliegue ofensivo y los dos goles de hoy de la U, ambos de penal, el bicampeón de América con la Selección Chilena expresó que "la primera jugada de peligro de Universidad de Chile fue a los 30 minutos". Además, reconoció que "hoy la U fue pasada a llevar en todos los lugares del campo de juego, de principio a fin. Ñublense jugó increíble, no hay que quitarle méritos". Por último, Herrera alabó el juego colectivo de los Diablos Rojos: "son los tres buenos goles. Clarito: desahogo, salgo, entro de nuevo, llego al área y listo".

Por último, el ex portero de Corinthians aclaró que sus críticas van simplemente relacionadas a lo que ve en cancha: "A veces he sido muy criticado por criticar a la U, pero palabra que me encantaría hablar solo cosas buenas y maravillas del Club. ¿Cómo podría hablar cosas positivas viendo este tipo de partidos? Viendo la actuación de los centrales que uno viene diciendo hace dos meses, entonces cuando ya es reiterativo en lo mismo llega a dar lata, pero esta es la realidad. Lo dijimos la semana pasada: La U ganó dos partidos inmerecidos. El primero creo que tuvo más merecimientos, el segundo fue bastante inmerecido, jugando con un jugador más y fue pasada a llevar" cerró.

Universidad de Chile recibirá a O'Higgins de Rancagua el próximo lunes 28 de febrero desde las 20:30 horas en el estadio Santa Laura, en la antesala al Superclásico ante Colo Colo del día 6 de marzo.