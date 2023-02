Este viernes, Universidad de Chile tendrá una nueva prueba de carácter cuando tenga que desplazarse hasta la Región del Maule para enfrentar a Curicó Unido por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino quiere seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones y tendrá un durísimo partido ante un rival que viene de caer en Copa Libertadores por la cuenta mínima ante Cerro Porteño.

José Luis Villanueva anticipó el compromiso de los azules ante los curicanos en Pauta de Juego, donde asegura que quiere ver a la U peleando en los puestos de avanzada y advirtió a la U de cara al partido ante los dirigidos por Damián Muñoz.

Fernández buscará iniciar una racha de goles ante Curicó. | Foto: Agencia UNO

“Va a ser durísimo Curicó Unido para la U, no hay que extrañarse si pierde. Ojalá gane por que me gusta cuando va ganando la U, se prende el torneo”, dijo ‘Joselo’ ante la sorpresa de todos por su identificación cruzada.

Villanueva tuvo un particular análisis de la U: “Pese a lo anterior, la tiene muy dura con Curicó, que no está bien, pero es un equipo intenso y los equipos intensos a la U hay dos opciones; o lo prenden y gana 1-0 o compite hasta el final, o le pasan por arriba”.

En el cierre, el ex jugador de fútbol revela cuál será la clave para que la U se devuelva a Santiago con los tres puntos en el bolsillo: “Será clave que no le hagan un gol antes, porque no lo veo con capacidad de remontar un resultado”, remató.