Universidad de Chile recuerda los once años que obtuvo la Copa Sudamericana el año 2011, en un día como hoy. Ese mágico equipo azul que de la mano de Jorge Sampaoli maravilló al mundo entero y consiguió ese logro de manera más que justa.

Sin embargo, dentro del plantel hubo jugadores que no tuvieron la oportunidad de jugar u otros lo hicieron muy pocos minutos. Son los casos de Juan Abarca y Gabriel Vargas, quienes estaban en el listado de 25 jugadores de buena fe, pero tenían un liugar bastante más secundario en el equipo estelar y sus recambios.

Hace un tiempo, Juan Abarca dialogó con Bolavip y recordó esta campaña con mucha alegría y emoción, pese a que no jugó un solo minuto. No obstante, sí rememoró ese proceso con toda la felicidad del mundo. "Cuando los resultados se fueron dando y decíamos 'estamos en octavos, en cuartos y vamos huevón”, así se fue dando todo, un sueño. Fue un premio a la entrega y la perseverancia de cada uno", reocnoció el corralero.

Abarca añadió que "todos los años hay campeones, pero de la forma en que nosotros lo hicimos, no se cuántos equipos lo puedan decir. Invictos, una campaña impecable", acotó.

Sobre la particular celebración por las calles de la capital arriba de un bus descapotable una vez terminado el partido, el ex Huachipato dijo que "yo no sabía lo del bus. Estábamos celebrando y de repente alguien dice 'oye salgan”' y subimos todos, jugadores, dirigentes y uno que otro que no se quien era, pero estaba ahí. Algunos se habrán alcanzado a duchar, yo no. Íbamos celebrando y no faltaba el que gritaba 'cuidado con los cables' y había que agacharse. Mi señora me llamó y me preguntó que hacía, le dije que se fuera a casa porque ni yo sabía dónde iba el bus y que después veríamos que hacer. Fue una noche de alegría", cerró Juan Abarca.

Distinta es la situación de Gabriel Vargas, quien al menos sí jugó unos pocos minutos, pero pese a que convertía goles y era requerido, nunca fue del paladar pleno de Sampaoli y él recuerda esos momentos, con un cierto dejo de tristeza.

Sampaoli ocupó a 19 de los 25 jugadores inscritos (Archivo)

"Integré esa nómina de la Sudamericana, gané campeonatos porque jugué en esos torneos

que ganamos, pero siempre me quedó esa sensación que quise jugar más. En la U hice

goles, tenía cuatro oportunidades y hacía dos. Si jugaba más de seguro anotaba más", fue la primera reacción del conocido arcángel.

El equipo andaba muy bien y teníamos la convicción que podíamos salir campeones. Lo único malo es que no jugaba, nomás Yo era el jugador 20 en los viajes, pero eran muy buenos y se disfrutaban. El equipo andaba muy bien y teníamos la convicción que podíamos salir campeones. Lo único malo es que no jugaba, nomás. Pero como te digo, siempre era el 19 o 20 en los viajes. Lo respetaba, pero me calentaba. Iba de hincha, estaba asumido que no sería suplente y solo me quedaba disfrutar de los viajes, todo gratis, con todo pagado", señaló Vargas quien de todos modos, le pone contento recordar esos años, que siente el cariño del hincha, pese a que incluso lloró cuando Sampaoli le dijo que no lo tenía contemplado para la próxima temporada.

Quienes no jugaron fueron los porteros Esteban Conde y Carlos Alfaro, además de Juan Abarca, Sebastián Leyton, Alejandro Márquez y Nicolás Maturana.