Juan Manuel Olivera no está contento con la delantera de Universidad de Chile y lanza dura frase: "El 9, para mí, tiene que ser un goleador"

El ex delantero de Universidad de Chile, Juan Manuel Olivera, se refirió al puesto donde él la rompió en los azules y aseguró que no ve en la U un goleador en la delantera que no perdone cuando le queda una.