Universidad de Chile vive una difícil situación en el actual Campeonato Nacional. Los azules están ubicados en la décimoquinta ubicación y por el momento están jugando el partido por la permanencia. Más aún, están solo a una unidad del descenso directo, quedando solo una fecha para el final del torneo.

Juan Manuel Olivera, en conversación con ESPN FShow, opinó sobre el difícil escenario en el que están los laicos y qué mensaje les podría entregar a los jugadores.

"Creo que sería muy irrespetuoso. No hay nada que les pueda decir que no les hayan dicho, que no sepan y que ellos no quieran hacer por ellos mismos, es la realidad. Más que ellos, no creo que haya nadie que quiera salir de este momento", comenzó diciendo.

Por otra parte, no se olvida de su cariño por la U y que desea lo que todo hincha en algún momento quiere que ocurra, que los universitarios vuelvan a estar luchando por torneos y levantando títulos.

"Yo lo único que espero, por tener el corazón chuncho, que safe de esta complicada posición y que vuelvan a venir años de gloria para el club. Donde se merece estar y que la gente obviamente se merece disfrutar", cerró.

Universidad de Chile enfrenta este domingo 5 de diciembre a las 18:00 horas a Unión La Calera por la Fecha 34 en el Estadio El Teniente de Rancagua.