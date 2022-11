El plantel de Universidad de Chile se encuentra en plenas vacaciones, mientras la dirigencia de Azul Azul trata de definir al entrenador y por cierto, a los próximos refuerzos.

Uno al menos ya llegó y es Juan Pablo Gómez. El lateral derecho de gran última temporada en Provincial Curicó Unido llega a la U para reforzar una zona en la cual hubo muchos problemas, Yonathan Andía no estuvo a la altura y si bien repuntó al final de año, se hizo imperioso sumar un nombre más. Sumar que Daniel Navarrete mientras tuvo la posibilidad, no logró quedarse con el puesto, definitivamente.

Bolavip conversó con históricos azules donde cada uno dio su parecer y respondieron a la pregunta ¿Quién debe ser el lateral derecho de la U en el 2023? La tendencia fue clara.

Cristián Castañeda, quien conoció el puesto al revés y al derecho, con grandes temporadas, campeonatos y clasificación a un mundial, sostiene que "a priori, Juan Pablo Gómez tiene la ventaja. Ahora, hay que ver si se adapta al equipo, pero creo yo que puede tener más condiciones", reconoció el mítico Scooby.

Otro que está en esa línea es el ex entrenador azul, César Vaccia. El ex estratega enfatiza que "la lógica indica que si contrataron a Juan Pablo Gómez es que piensan que él debiera ser titular". Sin embargo, Vaccia aclara que "como entrenador, para mi sería titular quien a mi juicio, tiene un mejor rendimiento".

Otro que también le puso fichas al ex Curicó Unido es Roberto Reynero. El reconocido Príncipe dio su parecer diciendo que "me inclino por Juan Pablo Gómez ya que le están dando la oportunidad en la U, debería él ser titular. Ver su jerarquía y Andía ya estuvo en esta temporada, así es que me inclino por Gómez", sostuvo el ex capitán estudiantil.

Gómez fue elegido como el mejor lateral derecho de la temproada 2022 (Agencia Uno)

Finalmente, quien marcó la disidencia fue Mariano Puyol. El ex atacante universitario manifiesta que "Yonathan Andía terminó bien el año y él debería jugar de entrada en la temporada 2023".

Recordar que el 8 de diciembre el plantel azul vuelve de vacaciones para comenzar los trabajos de pretemporada y donde el nuevo entrenador tendrá que resolver muchas interrogantes, una de ellas, la del lateral derecho.