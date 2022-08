Pareciera que las soluciones no van a llegar, que el mal momento está instalado y Universidad de Chile no saldrá del pozo sumergido desde hace algunos años y a ratos, da pasos inevitables hacia la condena deportiva que sería perder la categoría en el Campeonato Nacional.

Algo que en la tarde de este sábado quedó más consolidado tras la caída ante el cuadro de Curicó Unido por tres tantos a uno en el Estadio La Granja en la Región del Maule.

Y el momento toca en todas las áreas azules, de quienes están adentro, como quienes alguna vez vistieron la camiseta bullanguera, como también, esos que vivieron su proceso formativo en las huestes azules.

Uno de ellos es el lateral Yerson Opazo, actualmente jugador del cuadro curicano, quien en diálogo con Bolavip dio su diagnóstico de lo que pasa en los laicos por estos días y mira con pena y preocuación todo lo relacionado a quien lo ayudó y entregó las primeras herramientas para llegar al fútbol profesional.

La U no tiene referentes, según Yerson Opazo (Agencia Uno)

Sobre el partido, Opazo comentó que "creo que el primer tiempo estuvo parejo antes de la expulsión. Me parece que la U a ratos hizo un buen fútbol, nosotros en lo acostumbrado, tratando de tener la posesión del balón, tratando de llegar. Creo que los dos equipos en el primer tiempo trataron de acercarse al arco, tener alguna opción de gol y ya después con la expulsión se le complica un poco, lógicamente a la U, y ya ahí el equipo de Curicó se fue encima y fue superior", aseveró.

Consultado por cómo ve el presente de los azules a la distancia, el campeón con O`Higgins no calló y tuvo melancólicos términos para esta realidad del cuadro del Bulla. "Sí, es difícil no solo en la actualidad, si no que en los últimos años, los últimos años han sido complejos. Todo el mundo habla de la U y se ve que por ahí falta esa mística antigua. A mi me tocó ser formado ahí y había algo diferente y hoy día no hay de eso. Eso no se compra y solo se obtiene estando ahí adentro, creo que hay referentes que hoy día no están", enfatizó Opazo.

Siguiendo en la línea de la identificación de algunos jugadores con la camiseta, Yerson comparó la actualidad con lo que él vivió en su momento en el Caracol Azul. "Siempre la U tuvo, no se, yo era cadete años 2000, 2001 y habían ocho o diez jugadores muy identificados con la U y hoy día no se ve eso. Uno estando dentro de los planteles se da cuenta que eso es super importante a la hora de transmitir lo que es la U. Eso está medio extraviado y no se si será la causa principal del momento de la U, pero sí tiene mucho que ver. Yo siento que por ahí va el camino si la U en algún momento quiere retomar la senda de lo que es una institución grande".