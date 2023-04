Esta temporada llegó a Universidad de Chile el jugador Juan Pablo Gómez, quien si bien ha estado en constante disputa por el puesto con Yonathan Andía, también ha mostrado a los hinchas azules un talento oculto que tiene.

Una faceta que si bien el técnico Mauricio Pellegrino lo viera con la habilidad que lo hace, de seguro lo pondría de titular, aunque en el sentido musical.

Esto, porque Gómez utilizó sus redes sociales para mostrar el talento que tiene con la guitarra, algo que ya había hecho cuando defendía los colores de Unión Española.

Juan Pablo Gómez llégó este año a la U. Foto: Photosport

El nacido en Buenos Aires también se atrevió a jugar con sus seguidores de Instagram, a quien los invitó para adivinar qué tema estaba tocando.

El ganador de la pregunta fue José Weber, quien respondió que era "5150" de Van Halen, lo que le significó ganarse los aplausos de Juan Pablo Gómez.

"El fútbol es puro reggaeton"

No es primera vez que el jugador muestra su talento, ya que en 2021, defendiendo la camiseta de Unión Española, dio una entrevita al diario Las Últimas Noticias para conversar sobre su otra pasión.

"En mi casa siempre hubo ochocientas mil guitarras. Mi viejo me enseñó a tocar a los 13 años y después me largué solo porque me gustó. Fui autodidacta y me decanté por el rock, desde lo más clásico hasta lo contemporáneo como el metal y el rock progresivo. Te puedo nombrar mil músicos, pero mi banda favorita es Dream Theater. Viene a Chile cada dos años y siempre la voy a ver", comentó Gómez.

En esa línea, aseguró que sabe que la gran mayoría de los futbolistas escucha otro tipo de música, por lo que sus gustos son poco habituales.

"Es difícil encontrar ese tipo de personajes en el fútbol. No ses muy habitual. El fútbol es puro reggaetón, fiesta, qué se yo. Lo más cercano donde vas a encontrar tres acordes es la música romántica. El resto no existe", detalló.

Pese a todo, comenta que no le disgusta que en un camarín se pongan otros estilos, aunque en algún momento se da un gusto.

"Son muchos años ya, estoy adaptadísimo. De vez en cuando pongo alguna cosita que me gusta, pero me quedan mirando como '¿qué es esto?', jajajá. Cuesta encontrar un rockero en el mundo del fútbol", finalizó.