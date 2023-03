El ex técnico de la Selección Chilena no quedó conforme con el nivel del Superclásico y repasó con todo a la propuesta realizada por Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile ante Colo Colo.

Juvenal Olmos siempre va con toda la honestidad posible para desmenuzar el fútbol chileno. La Universidad de Chile hizo su negocio en el Estadio Monumental gracias al empate sin goles ante Colo Colo. Si bien es cierto, el Romántico Viajero sigue sin ganar en Macul, pero hoy se lleva una igualdad y la presentación para el DT Mauricio Pellegrino fue más decorosa que otros colegas que pasaron sin pena ni gloria en el cuadro azul.

El ex técnico de la Selección Chilena fue directo para criticar el libreto de Pellegrino y, además, le dio al entrenador por lo que ocurre con Darío Osorio, quien sigue sin brillar en esta formación de la escuadra universitaria.

"La verdad, a mí, me pareció tacaño lo de Pellegrino hoy. La U remató solo una vez en todo el partido. Además, lo de Osorio me parece confuso. ¿De qué tratan de ubicar a Osorio? Hoy se dedicó solo a perseguir a Fuentes y estuvo perdido. Este muchacho está medio descolocado, porque no se sabe de qué lo quieren hacer jugar", expresó en TST.

Además, Olmos fue directo y criticó a Pellegrino sin problemas. "Lo del técnico de la U fue muy pobre. No sé si entró a ganar el partido o a no perder con Colo Colo. Creo que fue muy poquito lo de la U. Tuvo miedo a no perder".

La Universidad de Chile saca un empate sin goles ante Colo Colo (Guille Salazar)

Olmos rescató en la U a Casanova y a Zaldivia. El resto, no pasó el examen para el exjugador de la Universidad de Chile y actual comentarista de Todos Somos Técnicos. El comunicador dijo que no entiende la postura de la U ni menos de su técnico.

"No sé en qué momento Pellegrino dijo que lo ganamos. La verdad, no lo dijo. Él, viene de afuera, de Argentina y no se sabe cuál es la propuesta de él para un equipo grande que vino al Monumental. Es cierto, hace rato que la Universidad de Chile no lo puede ganar. No sé cuál fue la propuesta para ganar. Cualquier hace una propuesta para defender", expresó.

El remate de Olmos para Pellegrino fue: "¿Qué es lo que ofreció Pellegrino como entrenador en el Monumental? No sé cuál fue el cambio y cuál fue la propuesta".