Universidad de Chile dio vuelta la página de una desastrosa temporada 2021, en donde estuvieron a escasos minutos de bajar, por segunda vez en su rica historia, a la segunda categoría del fútbol chileno. Solo una ráfaga de buen fútbol en los últimos cinco minutos impidió que la U descendiera a la B.

Ahora, Luis Roggiero y la dirigencia azul trabajan en la conformación del plantel azul de cara a la próxima temporada, en donde ya tienen a Ronnie Fernández como primer refuerzo. Eso sí, el éxodo de jugadores de la U sería masivo y, a las ya confirmadas bajas, es casi un hecho que se sumarían Joaquín Larrivey y Ramón Arias.

Juvenal Olmos, ex DT y ahora panelista de Todos Somos Técnicos en TNT Sports, se refirió al poder que tiene el ecuatoriano en la toma de decisiones en Universidad de Chile y las responsabilidades que tendrá con el plantel que conforme.

“Hoy está este este juego de que cuando conviene, Roggiero sí tiene la responsabilidad y cuando no, no la tiene. Para mí, tiene toda la responsabilidad”, avisó de entrada el ex entrenador de La Roja.

Después, profundizó en su idea: “De hoy en adelante, él llama al técnico, hace uno de su cargo, pero no vamos a decir que le están haciendo el equipo desde arriba, él lo está haciendo. Él es el responsable y está bien que así lo sea, él llama al técnico, él dice no a Larrivey, Arias y Galani”.

Para cerrar, Olmos le siguió endosando todas las responsabilidades a Roggiero y planteó una interrogante: “Que sea responsable, pero en todas las ocasiones y no en algunas. Yo pienso que nadie puede armar un club de cero solo, ¿un tipo que saque a 30 y él solo arme un proyecto?”, concluyó.