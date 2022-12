Universidad de Chile sigue en búsqueda de nombres de calidad y trayectoria para tener una temporada de ensueño en 2023 con el técnico Mauricio Pellegrino al mando. Y uno que comenzó a sonar con fuerza en las últimas horas es Matías Zaldivia, ex Colo Colo.

Esta noticia generó un debate entre los hinchas en redes sociales por el pasado albo del ex Cacique, quien se transformó en uno de los jugadores importantes en la última década. Fue tanto su importancia, que al final se despidió del Popular con ocho títulos en el bolsillo y con la ovación de los fanáticos albos.

Zaldivia estaría analizando una oferta formal por parte de Azul Azul | Foto: Agencia Uno

Marcelo Barticciotto, panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, alzó la voz en el programa radial sobre todo lo que conlleva pasasr desde Colo Colo a la U y le dio una advertencia.

"El jugador tiene que poner en la balanza tambie todo eso, los pro y los contra, para terminar decidiéndose por ir a un equipo que no en definitiva es no tu enemigo pero si tu rival de siempre. El jugador tiene que entender que esto va a generar polémica, va a generar anticuerpo, eso ha pasado siempre y no solo ahora. Antes no pasaba tanto cuando no había tanta cobertura, tanta tecnología, tanta publicidad", aseveró el Barti.

"Si Zaldivia va a la U y arranca de muy buena forma, quizás el hinchas se termina olvidando pero la tiene que romper, tiene que andar bien, en cuanto falle en una oportunidad la presión va ser extremademante grande", cerró.

Recordar que el jugador de 31 años disputó 152 compromisos con la camiseta alba y anotó siete anotaciones.