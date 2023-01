Mariano Puyol es uno de los referentes de la Universidad de Chile. El exjugador azul dejó una huella imborrable en el fútbol chileno con el cuadro estudiantil y, claramente, es una voz autorizada. En medio del proceso creativo de su próximo libro, el goleador entregó minutos a Bolavip Chile para contar sus sensaciones sobre el actual plantel del Romántico Viajero y le pone fichas a Darío Osorio con Lucas Assadi.

Puyol, a pesar de la caída ante Huachipato, no es pesimista y sabe que el equipo tiene a varias figuras que pueden sacar adelante la tarea. El ex crack de la U le da toda su bendición a las joyas de la cantera como Osorio y Assadi.

"Definitivamente, con Osorio y Assadi, la U no pasará pellejerías este 2023. Tiene un plantel para pelear en la mitad de la tabla y, posiblemente, estará peleando por algún puesto para ir a la Sudamericana. Para pelear arriba y campeonar, no. Hay que esperar. Es un equipo que no va a pasar zozobras, me atrevo a decirlo", dijo.

Sobre la conformación del equipo, Puyol es exigente y entregó cuál sería su receta para este 2023. "Creo que el técnico está buscando el equipo. Falta Poblete, que me parece que debe ser titular. Mateos buenísimo y Ojeda tienen que estar en el mediocampo. Assadi, Osorio y adelante, la verdad, no me gusta ninguno de los que está en la U", explicó.

Darío Osorio y Lucas Assadi son los estandartes jóvenes de la U, que la rompen en la Sub 20 (@Conmebol)

Puyol también recalcó su gusto futbolístico por la Joya de Hijuelas y Assadi, mientras que también aprovechó la conversación con Bolavip sobre lo que viene para otros jóvenes y el plano defensivo del equipo.

"Atrás, bueno, me gusta más Casanova y veo que en la defensa, a pesar de los goles que nos hicieron, se ve más fuerte defensivamente. El factor Osorio y Assadi será determinante. Con esos dos nombres, me atrevería a decir que la U no pasará zozobras este año y agregando al chico Renato Huerta, que si le dan minutos se va a asentar muy bien en el equipo", remató.