No ha sido un buen comienzo de temporada para Ignacio Tapia, el defensor de Universidad de Chile que ha sido banca en algunos partidos del Campeonato Nacional, pero que no se ha logrado consolidar para luchar un puesto en la última línea de los azules.

Si bien Mauricio Pellegrino le dio confianza en el encuentro ante River Plate en Argentina, donde fue titular tras las ausencias de Luis Casanova y Nery Domínguez, el ex Huachipato no logró cautivar al entrenador argentino.

Tapia sumó 9 minutos ante Chimbarongo. Foto: Photosport

Sin minutos en el torneo y con tan solo nueve en cancha en la goleada ante Chimbarongo por la Copa Chile, el defensor sigue luchando, aunque de alguna forma dejó un mensaje en sus redes sociales.

Fue en su Instagram personal donde publicó una fotografía jugando por Universidad de Chile, la que acompañó con una particular canción.

Se trata del tema "Pa' allá voy" del popular cantante nacional de música urbana AK4:20, que fue interpretado por muchos como un palito por el momento que está pasando.

La historia de Ignacio Tapia en su Instagram.

"Con la cabeza bien agachá' y así hago que no escucho

Y no envidio a ninguno, ni tampoco sé del resto

Y me enfoco en lo mío, no miro pa'l lado, eso lo detesto

Como Curry, la conecto en el cesto

Y ustede' esperando a que me caiga, díganme que no estoy en lo cierto".

Fue la parte de la canción que destacó Tapia, lo que es tomado como un mensaje de su lucha por tomar un puesto en la U, sin importar las críticas.

Por ahora el defensor se mantiene un escalón más abajo de los titulares, Casanova y Zaldivia, esperando tener una nueva oportunidad con Pellegrino.

Escucha la canción: