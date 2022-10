Sebastián Miranda demostró su molestia por el magro arbitraje de Ángelo Hermosilla en la caída de la Universidad de Chile por 3-2 ante Audax Italiano en el Santa Laura. Sin duda, el técnico de los azules quedó mal con el resultado y, sin duda, eso se agravó cuando reveló los dichos del juez central del compromiso en contra de Luis Felipe Gallegos, quien, tras finalizar el partido, saltó a reclamarle con todo el réferi por los supuestos epítetos manifestados.

Tras la caída, Miranda fue a la conferencia de prensa con la molestia lógica por el resultado obtenido y, además, aprovechó la ocasión para develar todo lo que pasó en el compromiso. Claramente, una nueva historia se escribirá en el Tribunal de Disciplina, ya que la acusación del Seba es grave en contra de Hermosilla.

"Cuando el árbitro es protagonista no es una buena señal. Contra la UC no hubo ningún reclamo y el árbitro pasó completamente desapercibido. No hubo ninguna jugada dudosa", empezó Miranda. Luego, el técnico azul agregó que "me parece que salir perjudicado de las dos decisiones, me complica. Lo que encuentro que no es adecuado es que el árbitro sea el protagonista. Lo que sí me molesta y mucho es que él (Hermosilla) agreda verbalmente a mis jugadores".

Sobre la misma, Miranda en forma directa acusó al árbitro central y contó la firme de lo ocurrido. "Eso no lo voy permitir y con palabras de grueso calibre como le dijo a Felipe Gallegos. Eso sí creo que es grave. Qué el le venga a decir a un jugador mío o cualquier jugador, que le venga a decir quédate callao malo c….. (sic) creo que no corresponde y menos de una autoridad".

Ángelo Hermosilla fue acusado por Sebastián Miranda en la Universidad de Chile por tratar mal a uno de sus jugadores (Agencia Uno).

ver también Johhny Herrera apañó a Campos y le tiró palos a Fernández por su bajo nivel en la U

Sin duda, la situación seguirá más adelante con esta situación entre Hermosilla, Gallegos, Miranda y la Universidad de Chile. El estratega del Romántico Viajero hizo sentir toda su ira y fue directo al hombre que impartió justicia en el partido ante el Audax.

"Eso es grave, por eso se arma el problema cuando termina el partido. Independiente de los cobros, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que él insulte a un jugador así provoca todo lo que pasó al final. No me parece que una autoridad como un árbitro tenga que responderle así a un jugador", terminó.