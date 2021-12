El ex portero e ídolo de la U no pudo contener las lágrimas tras la remontada azul y analizó el vital compromiso de la U.

La Universidad de Chile tuvo que sufrir más de la cuenta para poder derrotar por 3-2 a Unión La Calera, resultado que dejó al conjunto azul en Primera División del fútbol chileno, pero el cuadro laico estuvo contra las cuerdas tras ir 2-0 hasta el minuto 80, pero vino la remontada azul.

Uno de los ídolos del Romántico Viajero es Johnny Herrera. El actual panelista de Todos Somos Técnicos estuvo en el programa comentando la victoria del cuadro azul, pero el Samurai Azul fue enfocado por la cámara y tenía los ojos vidriosos por la emoción y con la voz notablemente quebrada.

Herrera cada vez que era captado por el camarógrafo, este le respondía: "enfoca para el otro lado", mientras le hacían un primer plano en su rostro.

Luego, el ex portero de la U analizó lo que fue el compromiso y remarcó que "fue como lo habíamos hablado con mi entorno, mis amigos, la gente más conocida. De repente acá no tenemos tanto tiempo para conversar de fútbol y más de lo que es la U, pero lo dije en una nota que me hicieron ayer o anteayer. Esto no lo iba a sacar el técnico, no sé si darle algún mérito al entrenador. Esto lo sacaron Arias, Osvaldo González, los más grandes, Gonzalo metiendo y dejando todo, Galani me sacó el sombrero por él, los dos centros, terminó de lateral de derecho, contención, yendo para delante con todo y acá estamos en Primera", agregó.

"Las sensaciones y las cosas que nos tocó pasar, fue de mucha angustia. Terminando el partido, son sensaciones únicas, eso nada más", complementó Herrera.

Para finalizar, Marcelo "Toby" Vega tuvo palabras para la emoción de Herrera."Me alegro por él. Todos saben que yo soy de Colo Colo, pero me alegra porque lo vi triste y llorando después en el baño", cerró el panelista de TST entre risas.