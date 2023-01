Universidad de Chile está jugando la Copa de Verano en la ciudad de Coquimbo, donde en la jornada del miércoles perdió por 2-0 ante el equipo local, un duelo marcado por el debut en cancha de parte de juveniles de los azules.

Uno de ellos fue Renato Huerta, quien se ganó el puesto como titular en el ataque bullanguero, donde fue destacado por los hinchas azules por su actuación.

"Contento, aunque no fue el resultado que queríamos y estábamos preparados. En lo personal contento por cumplir un sueño, ya que desde los 10 años que estoy en el club y esa una alegría tremenda", comentó Huerta en un video oficial del club.

Cristian Pardo, Milovan Arredondo, Renato Huerta y David Retamal son parte de la delegación de la U. Foto: U. de Chile

En ese sentido revela sus emociones antes de ingresar a la cancha, donde la felicidad del debut fue lo más importante.

"Me lo tomé tranquilo, no me puse nervioso, que es lo bueno. Como dije es una alegría tremenda, no me lo podía creer en un principio", destaca.

Eso sí, lo más llamativo fue la particular forma en que sus compañeros le buscaron el apoyo, ya que hicieron que él gritara por el club antes de salir a la cancha.

"Todos me apoyaron a muerte, me hicieron hacer el grito para tomar confianza y me dejaron en claro que creían en mí", enfatiza el atacante.

Por lo mismo, agradece a los jugadores con más experiencia del plantel quienes fueron los que más le dieron una palabra de aliento.

"Me siento bastante cómodo con ellos, son jugadores de mucha experiencia, son cracks. Me hacen las cosas más fáciles jugando así", finaliza.